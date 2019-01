Soud poslal do vězení muže za znásilnění cyklistky. Dostal osm let

Krajský soud v Ostravě v úterý rozhodl o osudu muže, který znásilnil cyklistku ve Vratimově. Poslal ho na osm let do vězení.

Muž, který loni v dubnu na cyklostezce ve Vratimově na Ostravsku znásilnil cyklistku, v úterý dopoledne stanul před soudem. Čelil obvinění ze závažného trestného činu, kdy mladé ženě vyhrožoval podříznutím.

Poté ji podle státního zástupce ohrožoval injekční stříkačkou, kterou ji chtěl píchnout do krku, pokud mu nebude po vůli. Nakonec cyklistku znásilnil, ačkoliv v prosinci u soudu obvinění popřel.

"Ona po něm chtěla fet a on jí ho nedal, proto to na něj svedla," uvedla dokonce příbuzná násilníka. Soud ho ale po výslechu svědků a soudních znalců shledal v úterý vinným. Na základě rozsudku tak muž míří na osm let do vězení.

