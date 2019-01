Spletl si MasterChefa s ringem? Soutěžící půjde na porotu pěstmi

Porota MasterChef Česko hledá ty nejtalentovanější, ale nejprve si zažije pořádný bizár. Na bodyguarda Aleše asi jen tak nezapomene. Přišel v dost odvážném tílku, zatínal bicepsy a dožadoval se zvláštního oslovení: "Jinak jsem zapomněl říct, že bych rád oslovení pane trenére!“

Honzu Punčocháře donutil míchat jídlo, ale i cvičit. Nejvíce to ovšem odnesl nejmladší z trojice porotců Přemek Forejt, který za své rezolutní "ne" dostal málem ránu. "Cos to řekl? To si děláš teď srandu, kejmo, ne?" naježil se Aleš.

Jak to dopadne a jestli dostane Aleš nakonec bílou zástěru uvidí diváci už zítra v 21:35 na v premiérovém díle MasterChef Česko na Nově!