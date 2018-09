Šťourání v nose? Je to přírodní očkování, tvrdí tatínek z Výměny

V dnešní premiérové Výměně manželek uvidíme rodinu z Příbrami, kterou tvoří Kristýna (25), Ondřej (24) a jejich dcera Kristýna (2,5). Na druhé straně se seznámíme s Věrou (38), Alešem (44), Aničkou (9), Lukášem (7), Luckou (5) a Evou (2), kteří žijí v Milovicích.

Kristýna v náhradní rodině bude muset pečovat o čtyři děti a zápasit s všudypřítomným nepořádkem a nedostatkem peněz. Naakumulovaný stres a nervozita vyvrcholí během osmi očí, kdy Kristýna řekne svůj názor na Věru. Ta kritiku nedokáže unést a opustí místnost se slovy, že ji nebude peskovat mladá holka.

Jak to celé dopadne? Na to se podívejte ve Výměně manželek od 20:20 na Nově! Předchozí díl si můžete zdarma pustit na Nova Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.