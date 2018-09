Stovky lidí se předávkovaly na festivalu v Sydney, dva zemřeli!

V australském městě Sydney na koncertu Defqon1 zemřeli dva lidé poté, co se předávkovali drogami. Obětmi jsou muž (21) a žena (23), která byla převezena ve večerních hodinách do nemocnice poté, co se zhroutila během koncertu. V nemocnici však žena zemřela, uvedl britský deník Mirror.

V kritickém stavu jsou další tři lidi. Mezi nimi teprve devatenáctiletý muž, který zůstává na jednotce intenzivní péče.

"Jsem naprosto zděšená z toho, co se stalo. Nechci, aby si nějaká rodina prošla tragédiemi. Dnes se některé rodiny takto probouzejí, je strašlivé na to myslet," řekla pro Mirror Gladys Berejiklian, premiérka australského státu New South Wales.

Policie vyšetřuje 10 osob, které měly na koncert přinést 120 tobolek drog a návštěvníkům je nabízet. Celkem užilo drogy 355 osob, včetně obviněných. Na festivalu policie zabavila také extáze či kokain.

Celkem bylo 10 osob, včetně dvou 17letých dívek, které údajně přepravilo 120 tobolek vnitřně do místa konání, obviněné z trestných činů spojených s poskytováním drog; tři jsou splatné u soudu dnes.