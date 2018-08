Strach na Ostravsku! Někdo unáší děti! šíří se na sociálních sítích

"Ahojte. Chtěla bych všem oznámit, spíše těm, co bydlí ve Vítkovicích, že tady jezdí dvě dodávky, které včera unesli devítiletého chlapečka kousek od mého baráku," nabádá uživatelka facebooku JanČa. Dále přidává informaci, že únos viděla.

Strach vzbuzuje i příspěvek Lenky F., která tvrdí, že tři muži polské národnosti vytrhli matce z náručí chlapce, který byl po týdnu nalezen v řece bez orgánů.

Zatímco na sociálních sítích se příspěvky množí, na policii se nikdo z pisatelů s tak vážným podezřením neobrátil. "V našem kraji (detailněji v teritoriu Ostravy a na Karvinsku) není toto protiprávní jednání prověřováno a nedisponujeme informacemi nasvědčujícími spáchání totoho skutku," uvedla mluvčí policie Gabriela Pokorná.

Podle advokáta Jana Černého situace kolem šíření poplašných zpráv není vůbec jednoduchá. "Je otázka, zda se opravdu jedná o poplašné zprávy. Poplašná zpráva musí masově lidi vylekat a vzbudit v nich vážné obavy. V tomto případě je to na hraně. Pokud by se ale potvrdilo šíření poplašných zpráv, autorům by hrozilo několikaleté vězení," vysvětlil advokát.