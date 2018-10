Terezu po Výměně zasáhla krutá nemoc. Musí brát i antidepresiva!

Ve středeční Výměně manželek jste viděli rodinu z Ostravy, kterou tvoří Tereza (21), Marek (28) a Eliška (2). Na druhé straně jste se seznámili s Ivanou (38), Pavlem (39), Tomášem (17), Kristýnou (15) a Vojtou (17 měsíců), kteří žijí ve vesnici Cep.

Tereza na Výměnu nevzpomíná příliš v dobrém. "Když mě nazvali, že jsem špína, tak na to nerada vzpomínám, ale musím. Představuju si, co bylo a co je teď," vysvětlila.

Markovi vadilo především to, že Tereza před odjezdem do druhé rodiny neuklidila. On sám prý nevěděl, jaký binec doma mají. "Když mi to Ivana ukázala, myslel jsem, že mě trefí šlak," řekl. Když mu ale Tereza vyčetla, že mohl uklidit sám, měl pohotovou výmluvu. "Měli jsme před natáčením nějaké konflikty a nechtěl jsem jí pomáhat," dodal.

To se ale prý teď změnilo. "Víc pomáhá, hlavně s malou," pochválila ho Tereza. "Hned první den jsem si uvědomil, že se nevěnuju malé, že na všechno se*u, i na Terezu, jsem na ni hnusný a tak," přiznal Marek. I Tereza se prý polepšila, celý byt důkladně uklízí minimálně dvakrát týdně. Eliška totiž začala chodit do jeslí, a ona tak má víc času. Po Výměně se jejich vztah změnil k lepšímu. "Hodně jsme si toho oba dva uvědomili," přiznali.

Pro Terezu prý bylo nejhorší, když jí Pavel řekl, že má špatnou hygienu. "Někdy to fakt přeháněli, u nich se muselo zametat pětkrát denně," postěžovala si. Výměnu ukončila osmý den. "Psychicky jsem to nedala. U osmi očí jsem se omluvila, že budu muset vyhledat odbornou pomoc," vzpomínala.

O měsíc později dostala tetanii, syndrom vyvolaný nedostatkem hořčíku či vápníků, který se projevuje křečemi. Příčiny jsou psychického rázu. "Musím brát antidepresiva, která mi nemoc zmírňují," svěřila se. Výměna prý k její nemoci přispěla, kromě toho se také dozvěděla, že má problémy se srdcem.

Ivě prostřednictvím naší kamery poděkovala za to, že jí otevřela oči. "Po skončení Výměny mi řekla, že když se změníme, můžeme k nim přijet na návštěvu. Chtěla bych si to s ní ještě všechno vypovídat," dodala.

U páru došlo také na zásnuby. "Dal jsem jí prstýnek a doufal, že se změní. A změnila se. Svatbu ještě neplánujeme, nikam nespěcháme," popsal Marek. "Pro mě je tím krokem už zasnoubení," doplnila Tereza.

Ona sama by se do Výměny přihlásila znovu, především proto, aby lidem ukázala, že není taková, jak si lidé myslí. Marek naopak lituje toho, že se vůbec někdy přihlásili. Prý se jim teď hodně lidí posmívá.

Nestihli jste středeční Výměnu manželek v televizi? Pustit si ji můžete zdarma na Nova Plus, všechny díly jsou ke zhlédnutí na VOYO.