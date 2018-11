Lékaři varují před smrtelnou nemocí plic! Můžete se otestovat

Tisíce Čechů ročně zabije chronické onemocnění plic - a to často jen proto, že příznaky považují za projevy jiné nemoci, anebo je úplně ignorují. Lékaři proto připravili celonárodní projekt.

Na chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se v Česku v současnosti léčí zhruba 300 tisíc lidí. Dalších 300 tisíc podle odborníků vůbec netuší, že touto nemocí trpí. Přitom jde o hodně - ročně na CHOPN zemře až 3500 lidí.

Tato čísla by mohla být mnohem menší, kdyby nemocní včas zahájili léčbu a především změnili životní styl. V počátečních stadiích lidé CHOPN zaměňují za astma. Nezanedbatelný počet lidí příznaky zcela ignoruje a léčbu odkládá, dokud se nedostaví fatální následky, s nimiž končí na akutním příjmu českých nemocnic.

"Záchranky je přiváží ve stavu, kdy nemohou dýchat, kašlou, jsou zmatení a vzplanutí nemoci je přímo ohrožuje na životě," uvedla lékařka a přednostka Pneumologické kliniky Karlovy univerzity Martina Vašáková. Zpočátku se nemoc projevuje jako chronický kašel, lidé se zadýchávají, vykašlávají hleny a jsou unavení. Pokud se zavčas nezačnou léčit, končí v nemocnici s vážnými komplikacemi.

"Léčba pokročilé CHOPN je pro zdravotní systém velmi nákladná. Zbytečně se zatěžuje zdravotní systém, protože drtivému počtu těchto příhod by se dalo vhodnou a včasnou léčbou předejít," dodala Martina Vašáková.

Zahájit léčbu včas je prvním krokem, nikoliv však jediným. Zásadní je podle odborníků změnit životní styl. CHOPN mají z 80 % kuřáci - přestat kouřit je tak prvním pokynem, který pacient od lékaře uslyší.

Vzhledem k vysokému množství nemocných, kteří ignorují příznaky, plicní lékaři přichází s dvouletým programem, který odstartoval letos v říjnu. Plicní lékař v rámci něj začne spolupracovat s několika praktickými lékaři, kteří mu budou posílat rizikové pacienty na vyšetření.

"Podle plánů by tak mělo touto prohlídkou projít až 7 tisíc rizikových osob, které splní faktory, jako je věk nad 40 let, kouření průměrně jedné krabičky denně po dobu 10 let atd.," vysvětlil přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Koblížek.

Kromě toho se lidé mohou nechat vyšetřit během dne otevřených ambulancí plicních lékařů, který se koná 21. listopadu v 82 ambulancích po celé republice, jejichž seznam můžete najít na stránkách pneumologické společnosti. Stav svých plic si mohou zkontrolovat ve stáncích v obchodních domech od 17. do 21. listopadu.