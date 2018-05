Robotická revoluce se blíží! Tohle všechno už moderní stroje umí

K vidění toho bylo ve středu a čtvrtek ve Vestci opravdu hodně: "Představujeme zde ucelený koncept digitalizace a průmyslu 4.0. K vidění je tady mnohé z oblasti kolaborativní robotiky anebo například ucelených konceptů pro automatizaci potravinářského průmyslu nebo i laserového svařování," vyjmenovává ředitel společnosti ABB Robotika Vítězslav Lukáš.

Robotika jako taková byla do průmyslu zavedena již před desítkami let, průkopníkem tehdy bylo automobilové odvětví. Dnes ale robotizace proniká i do oborů, kde bychom dříve roboty ani náhodou nečekali: "V nedávné době jsme například kompletně zrobotizovali velkosklad s bramborami a cibulí. Dále brousíme světoznámé kytary a leštíme je do absolutního lesku," přibližuje možnosti využití robotů Vítězslav Lukáš.

V jedné jediné hale kousek za hranicemi Prahy mohli návštěvníci v tomto týdnu obdivovat hned několik robotů. Někteří z nich jsou takzvaně kolaborativní, tedy umí při výrobním procesu spolupracovat, jiní nacházejí své uplatnění napříč odvětvími, od strojírenství až po potravinářství. A nechybí zde ani technologicky velmi vyspělá stanice pro laserové svařování automobilových dílů.

Zdá se, že to všechno je jen začátek: "Robotika je dnes svědkem hyperbolického růstu, a to celosvětově. Pronikáme do odvětví, kde robotika zastoupena nikdy nebyla, a tím se nám otevírají úplně nové obzory," říká ředitel společnosti ABB Robotika a dodává, že v současné době již roboty vybavují mnoha smysly, například viděním nebo i citem.

A roboti také čím dál více pronikají z továrních hal i do běžného života. Není vyloučeno, že je v brzké době budeme běžně vídat i v domácnostech nebo na pozicích, které dnes například ve službách obstarávají živí lidé. "To je samozřejmě cílem veškerých vývojových programů v ABB. Dnes už pracujeme na věcech, díky kterým opouštíme tradiční oblast průmyslu," říká Vítězslav Lukáš a za příklad dává třeba obsluhu minibaru, kterou současní roboti společnosti již ovládají. Kam až robotizace zajde v následujících desetiletích, ukáže až čas. S trochou nadsázky ale lze říct, že přichází doba robotová.