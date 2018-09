Tragická nehoda mercedesu Jana Kočky. Policie už ví, kdo řídil!

Páteční tragickou nehodu na D11 nepřežili dva lidé. Mercedes G, který vjel do protisměru, podle informací TN.cz patřil Janu Kočkovi mladšímu z kolotočářského klanu. Zatím se neví, zda za volantem seděl Kočka nebo někdo jiný. Totožnost obou řidičů je však podle policie známa. Proč řidič Mercedesu vjel do protisměru a kdo je vlastně Jan Kočka? Přečtěte si přehledný popis všeho, co se zatím stalo.

Co se stalo?

V pátek v půl páté ráno na D11 vjel do protisměru řidič SUV třídy G. Následně automobil narazil do kamionu a propukl požár. Oba řidiči zemřeli. "Osobní vůz jel v protisměru, jak se tam ale dostal, zatím nevíme a je to předmětem šetření. Je možné, že na dálnici špatně najel," řekla TN.cz mluvčí středočeských policistů Martina Fejfarová.

Kdo řídil Mercedes?

Policie nepotvrdila, kdo skutečně seděl za volantem. Vůz však podle informací TN.cz měl patřit Janu Kočkovi mladšímu. Ve čtvrtek se měl Kočka také zúčastnit sportovně společenské akce v Trutnově.

Policie už ví, kdo automobil i kamion řídil. "Totožnost obou řidičů je známa," řekla TN.cz Martina Fejfarová, tisková mluvčí policie Středočeského kraje.

Kondolence na sociálních sítích

Nikdo zatím nepotvrdil, že by ve voze seděl Jan Kočka. Jeho otec, Jan Kočka starší, na dotazy nereagoval a ani policie nic nepotvrdila. V pátek odpoledne se však začaly na sociálních sítích objevovat první kondolence.

Vzkaz na sociální síti napsali například Janovi příbuzní. "My jsme ty, co se od sebe nikdy nerozdělí. My jsme Kočkovi," bylo napsané ve vzkazu, ke kterému byla připojena i společná rodinná fotografie.

Dále zveřejnil kondolenci i trenér bojových sportů Dominik Lukš. "Dostáváme se do situací, které někdy nelze pochopit ani jim uvěřit. Musíme je však vstřebat. Upřímnou soustrast celé rodině," stálo ve vzkazu.

"R. I. P. kamaráde. Drž se tam nahoře. Upřímnou soustrast celé rodině přeji," napsal na sociální síti další ze známých Jana Kočky.

Nevinná oběť



Druhou a hlavně nevinnou obětí páteční tragické nehody je řidič nákladního auta, který jel ve směru z Prahy na Hradec Králové. Nemohl tušit, že se v protisměru v plné rychlosti vyřítí mohutný mercedes korunního prince kolotočářského klanu. Náraz byl fatální, obě auta po něm ihned začala hořet. Oba muži byli na místě mrtví.

Kdo je Jan Kočka?

Jan Kočka je vnuk majitele Václava Kočky staršího a syn Jana Kočky staršího z kolotočářského klanu. Podle deníku expres.cz se Kočka věnoval bojovému umění a také se snažil prorazit jako raper. Jeho zálibou byla také rychlá auta. Měl roční dceru Sophinku.

Tragédie v rodině

V roce 2008 byl zavražděn Janův strýc Václav Kočka mladší Bohumírem Ďuričkem. Vražda se stala na křtu knihy Jiřího Paroubka. Za vraždu si Ďuričko odpykal většinu z 12letého trestu, jelikož byl z vězení před necelým rokem propuštěn.

Podívejte se na reportáž z pátečních televizních novin: