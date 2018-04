Trump mlží o Sýrii. S USA můžou udeřit i Britové a Francouzi

Západní mocnosti nadále zvažují vojenské údery jako odplatu za chemický útok v Dúmě, při kterém zemřelo nejméně 60 lidí. Ke Spojeným státům, které však začaly mlžit ohledně načasování operace, by se mohla přidat i Británie. Její ponorky prý už dostaly rozkaz přesunout se do míst, odkud by mohly raketami Sýrii zasáhnout. Jestli se připojí i Francie bude jasné během několika dní.