Tyto krásné kočky hledají domov! Vyberete si? GALERIE

Občanské sdružení na ochranu zvířat Podbrdsko se stará o ztracená a opuštěná zvířata, která k nim přichází z celé republiky. Většina jejich chráněnců jsou kočičky, mezi kterými jsou i čtyři chlupáčci, které sdružení nabízí k adopci. Zájemci mohou útulku napsat na e-mail nebo do zpráv facebooku.

Copperfield

První z nabízených koček je asi půlroční kocourek Copperfield - nalezenec ze zahrádek. Své jméno dostal po slavném kouzelníkovi, protože má neobyčejné nadání zmizet. "V depozitu se mu v prvních dnech každou noc podařilo opustit karanténní klec, aniž jsme tušili, jak to udělal," tvrdí sdružení.

Kocourek se nachází v Praze. "Troufáte si na takového kamaráda? Máte dobře zabezpečená okna či balkon? Tak to ho můžete adoptovat. Je milý, zdravý, mazlivý a hezký, jen potřebuje zostřený dozor," uvádí sdružení.

Nepraš

Krásný černý kocourek s uhrančivým pohledem Nepraš pochází z kočičího hnízda nedaleko Prahy. Je mu zhruba jeden rok a přestože se od narození toulal jen po zahrádkách a polích, doma se ihned projevil jako vzorný domácí mazlíček.

"Je čistotný, kamarádský ke kočkám a k lidem. Rád si vleze na klín, mazlí se, přede, hraje si. Je velmi podnikavý. A venku se prý kamarádil s malým psíkem," tvrdí útulek.

Silnice

Třetí kocourek obdržel jméno Silnice, protože jako kotě přišel po silnici. Jeho životní cesta byla plná útrap a zdravotních komplikací - Silnice je ale silný a nevzdává se. Má za sebou komplikovanou operaci bříška a následné léčení těžké anémie.

V tuhle chvíli se ale podle útulku už srovnal a jediné, co mu zůstalo je neurologické postižení - při chůzi mu občas jdou zadní tlapky jinam, než by chtěl. Je to velmi klidný kocourek a nejspokojenější je na klíně.

Veverka

Poslední kočičkou je necelé dva roky stará mourovatá Veverka. "Doma se jí docela zalíbilo. Jako čistotná kočička věděla hned, k čemu je ten pekáč s kočkolitem," uvedlo sdružení.

"Bude se jí líbit v domku se zahrádkou, kde bude mít teplé, vlídné zázemí a zároveň dostatek prostoru ke svému dovádění," dodal útuluek.