Policistu, který vzal úplatek od Poláka, obvinili. Poznali ho z videa

Na 400 zlotých, což je asi 2400 korun, si podle videa přišel moravskoslezský policista. Na dálnici D1 pokutoval polského řidiče, pokutový bloček mu ale prý nevydal. Policistu už obvinila Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

K celé události došlo na konci ledna. Policista v nahrávce varuje řidiče, že za výrazné překročení rychlosti by mohl dostat zákaz řízení, případně 25tisícovou pokutu. Naznačuje, že se to však dá řešit i jinak. Polák následně pochopí a nakonec policistovi stačí 400 zlotých.

Bez jakéhokoliv pokutového bločku si policista peníze přebírá a propouští řidiče. Polák následně dává celou situaci k prošetření Moravskoslezské policii, ta následně GIBS.

Celý případ měl velký ohlas především u našich polských sousedů. Řidič nahrávku poskytl místním médiím, unikla i na YouTube. Policista sice v záběru není, ale můžeme zřetelně slyšet rozhovor obou mužů. Kromě zvuku kamera zachytila i civilní policejní vůz.

Nahrávka, která se rozšířila po sítích, dopomohla GIBS podezřelého policistu identifikovat. Pokud by se vina policistovi prokázala, mohl by strávit až pět let za mřížemi.

"V tuto chvíli je již zahájeno trestní stíhání policisty z KŘP Moravskoslezského kraje pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby a podvodu ve stadiu pokusu," řekla TV Nova Ivana Nguyenová, mluvčí GIBS.

Video je ale podle některých komentářů záměrně ustřižené. Kdyby prý byla zveřejněná stopa kompletní, bylo by vidět, že řidič jede v úseku, kde je kvůli zvlněné dálnici povolená rychlost 80 km/h a 60 km/h, 150 km/h, takže rychlost překračuje dvojnásobně, což by bylo na trest mnohem vyšší než pokutu. "Navíc, uplácení policisty je také trestný čin," myslí si někteří.