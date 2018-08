Ušetřete za nákupy balík! Stovky e-shopů teď mají dopravu zdarma

Stovky korun můžete až do středy ušetřit při nákupu přes e-shopy. Startují totiž letní dny dopravy zdarma. Vloni na podzim utratili zákazníci v zapojených e-shopech během této akce 592,8 miliónu korun, na dopravě ušetřili přes 33 miliónů.

Akci, na kterou jsou lidé zvyklí před Vánocemi, si nově mohou užít i v létě. Do akce je zapojeno přes sedm stovek e-shopů, mezi nimi i takoví velikáni jako například Okay Elektro, Pilulka, Kasa.cz nebo T.S. Bohemia. Jedinou podmínkou, abyste nemuseli za dopravu platit ani korunu, je nakoupit nad 300 korun. Kompletní seznam e-shopů, které se do akce zapojily, najdete ZDE.

"Obecně hrají informace o dopravě u zákazníků důležitou roli při výběru e-shopu – ať už se jedná o cenu, ale také o rychlost doručení. Do této akce se mohou zapojit jen ověřené a spolehlivé e-shopy, a tak zákazníci mohou nakupovat bez obav, rychle a pohodlně odkudkoliv," říká k akci Jan Kriegel, ředitel zákaznické podpory nákupního rádce Heureka.cz.

Uspořádání letní verze oblíbené akce se Heureka rozhodla na základě pozitivní zpětné vazby od zákazníků i samotných e-shopů. "Pro e-shopy je to jedna ze zkoušek na blížící se sezónu," myslí si Kriegel.

V posledním ročníku akce, který probíhal v listopadu loňského roku, utratili zákazníci během tří dnů v zapojených e-shopech 592,8 miliónu korun. "Nejčastěji zákazníci před Vánoci kupovali dětské zboží nebo kosmetiku a drogerii," doplňuje Kriegel.