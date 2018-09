České děti končí v ústavech nejvíce z Evropy! I malá miminka

Česko má nejvíce chlapců a dívek ve výchovných institucích a i v Evropě patříme mezi poslední země, kde můžeme děti do tří let umístit do kojeneckých ústavů. To ale není pro děti v tomto věku vhodné řešení.

Počet ohrožených a opuštěných dětí v Česku stále neklesá, ba naopak. Zatímco na Slovensku platí zákaz umisťovat děti do šesti let jinam než do pěstounské rodiny, miminka a batolata v České republice i nadále míří do kojeneckých ústavů.

Podle psychologů přitom děti v tak nízkém věku do výchovných institucí vůbec nepatří. "Pro zdárný vývoj potřebuje dítě výlučný a vzájemně uspokojivý vztah s dospělou osobou. Děti, které tuto možnost nemají a vyrůstají v ústavní péči, mají více zdravotních obtíží, jsou v životě méně úspěšné a spokojené, mají vyšší tendenci například k nezaměstnanosti, rozvodům, ale také k páchání trestné činnosti," vysvětluje psycholog Radek Ptáček.

Tuto skutečnost dokládají domácí i zahraniční studie. "Vycházíme jednoznačně jako země s nejvyšším podílem dětí žijících mimo svou původní rodinu, bez ohledu na formu náhradní výchovné péče, do které jsou děti umístěny," doplňuje sociální pracovnice z Národního institutu pro děti a rodinu Terezie Pemová.



Zatímco ve Velké Británii nebo Spojených státech amerických je těchto dětí asi šest na tisíc, v Česku je počet dvojnásobný. Každým rokem navíc počet narůstá, za posledních deset let se zvýšil o deset tisíc. Mimo svou rodinu žije nyní přibližně 25 tisíc českých dětí. Více než 6,5 tisíce z nich je v institucionální péči a o zbytek se starají pěstouni.

Situace se sice zlepšuje a do pěstounské péče míří stále více dětí, těch v institucích ale téměř neubývá. "Počet dětí v ústavech klesá pomaleji, než narůstá počet dětí v náhradních rodinách. Neplatí proto, že by už děti nemířili do institucí, ale rodin," vysvětluje Pemová.

Česko se nepotýká s kritikou jen v souvislosti s počtem ohrožených a opuštěných dětí, ale také kvůli roztříštěnosti péče o ně. Pěstouni, zařízení pro okamžitou pomoc a obecně ochrana dětí spadají pod ministerstvo práce a sociálních věcí, instituce pro děti do tří let pod ministerstvo zdravotnictví a resort školství zase vede domovy pro děti nad tři roky.



Ke zrušení kojeneckých ústavů nebo ke sjednocení péče o děti žijící mimo rodinu nepomohly ani petice s tisíci podpisy, nebo apely odborníků. Konec domovů pro děti do tří let projednávalo v minulosti několik vlád, návrh ale nepřijala žádná z nich a zákaz umisťovat malé děti do institucí nechystá resort ani nyní. Platit měl podle národní strategie z roku 2012 přitom už čtyři roky.



Tématu výchovných institucí a problémů s ním spojených se věnují odborníci na letošní konferenci ISPCAN. Posláním ISPCAN je prevence všech forem násilí a ohrožení dětí v každé zemi světa a v každé formě.