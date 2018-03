V Hurghadě zemřel český turista (39)! Potíže měl i jeho syn

V egyptské Hurghadě zemřel v pátek dopoledne český turista! Devětatřicetiletého muže převezli ve čtvrtek do nemocnice. Muž si stěžoval na potíže s dýcháním. Zemřel na selhání srdce. K tragédii došlo jen kousek od místa, kde v roce 2013 zemřely Monika a Klárka Kramné.

Česká rodina si užívala dovolenou v oblíbeném egyptském letovisku od neděle. Rodiče do Egypta vzali dvě děti. Podle informací TV Nova se u otce a šestiletého chlapce objevily zdravotní problémy. Cestovní kancelář zajistila převoz muže do nemocnice.

"Ve čtvrtek dopoledne jsme zajistili převoz klienta do nemocnice, protože si stěžoval na problémy s dýcháním. V nemocnici musel být převezen na oddělení akutní péče, protože jeho stav se zhoršil. Ale bohužel v pátek klient zemřel, podle našich informací na srdeční selhání," řekl TV Nova mluvčí cestovní kanceláře Exim Tours Stanislav Zíma.

Smrt českého turisty potvrdilo i ministerstvo zahraničí. "V pátek v ranních hodinách došlo k úmrtí devětatřicetiletého Čecha v Hurghadě," řekla TV Nova mluvčí ministerstva Irena Valentová. I podle ministerstva zemřel český turista na srdeční selhání.

Jeho rodina se do České republiky vrací z Egypta v neděli. Cestovní kancelář zajistila, aby si mohli vzít i mužova zavazadla. Rodina požádala o repatriaci těla do Česka. K té by podle mluvčí ministerstva zahraničí mělo dojít v nejbližších dnech.

Podle informací TN.cz bydlela rodina v hotelu Caribbean World Resorts Soma Bay. Ten leží asi 40 kilometrů od komplexu, kde v roce 2013 zemřela rodina Petra Kramného. Egyptské úřady příčinu úmrtí Moniky a Klárky nikdy nezjistily. Podle českých vyšetřovatelů měl vraždit Kramný elektrickým proudem.

V lednu 2016 odsoudil Krajský soud v Ostravě Kramného na 28 let. Trest následně potvrdil i Vrchní soud v Olomouci. Případ teď má na stole Ústavní soud. Kramný tvrdí, že je nevinný. V jeho prospěch mají mluvit i nové důkazy a zejména znalecké posudky, které byly vypracovány, když znalcům obhajoby umožnil Ústav soudního lékařství v Ostravě přístup k uloženým vzorkům odebraným při pitvách.

Pokud se Kramného nezastane Ústavní soud, je obhajoba připravena požádat o obnovu případu. Že by k tomu mohly napomoci nové znalecké posudky, naznačil i státní zástupce, který případ dozoroval.