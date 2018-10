Policie dopadla útočníka z Kolína nad Rýnem! Rukojmí je v pořádku

Na místě zasahovaly hasičské jednotky, přijela i policie se samopaly. Podle deníku Bild měla být na místě i protiteroristická jednotka.

"Předpokládáme, že rukojmí je nyní držená v McDonald´s nebo v blízké lékárně," citovala krátce po druhé hodině odpoledne agetura Reuters místní policejní mluvčí s tím, že rukojmí má být žena.

Po třetí hodině ale policie uvedla, že pachatele dopadla a rukojmí vyvázla jen s lehčími zraněními.

#Kln #Polizei

POLICE have closed off a large area around #Cologne Central #Station amid reports of a #hostage taking. pic.twitter.com/lcYGedHDZp