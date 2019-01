V Mexiku vybouchl ropovod! Nejméně dvě desítky mrtvých

K explozi došlo v mexickém Tlahuelilpanu nedaleko hlavního města. Výbuch mělo způsobit uniklé palivo, když se lidé snažili ukrást ropu z ropovodu. "Domníváme se, že se tam lidé shromáždili proto, aby získali palivo," uvádí policejní zpráva.

Podle místních úředníků při obřím výbuchu zemřelo nejméně dvacet lidí a minimálně 71 jich bylo zraněno. Informovala o tom zpravodajská agentura Retures. "Požár ještě stále nebyl uhašen, myslíme si, že počet zraněných nebo mrtvých by mohl narůst," uvedly místní záchranné složky.

#BREAKING: "Many dead" and over 100 injured after illegal pipeline explodes in central Mexico. pic.twitter.com/hZ6yVVHioZ