Velká změna u Dany a Vladimíra: Proměna jim obrátila život naruby

Dana a Vladimír během 18 let manželství zažili leccos, včetně několika krizí. Život se s nimi nemazlil, což se podepsalo i na jejich vztahu. Velkou změnu si slibovali od pořadu O 10 let mladší. Jak dnes žijí? A jsou pořád spolu?

U manželů nastala tři čtvrtě roku od natáčení velká změna. Oba přiznali, že jim pořad hodně pomohl. "Vztah mezi námi je lepší a lepší. Víc spolu komunikujeme. Pořad nám otevřel oči a pomohlo nám to," pochválili si. "Z mojí strany komunikace strašně vázla, i v intimních věcech. Manžel je v tomhle daleko otevřenější, dokáže o tom mluvit. Teď už dokážu říct, co mě trápí," přiznala Dana.

I když oba na začátku natáčení tvrdili, že se jim po tom druhém nestýská, po několika dnech bylo všechno jinak. "Stýskalo se mi, takhle dlouho jsme bez sebe nebyli. Když jsem ji po 14 dnech viděl, ohromně jí to slušelo, úplně jiná ženská. Změnila se k lepšímu, lépe se obléká, cvičí," řekl o své ženě Vladimír. Ihned po návratu domů se manželce pochlubil, že během natáčení tančil. Dnes už chodí tančit spolu!

Ani Dana zpočátku nechtěla přiznat, že se jí po manželovi stýská. "Ze začátku mi nechyběl, já lpím hlavně na dětech, ale pak mi začal chybět. Odloučení mi to v hlavě srovnalo, asi k sobě fakt patříme. Podruhé jsem se do něj zamilovala," svěřila se žena.

Na natáčení vzpomíná hodně pozitivně. "Hodně mi to dalo, utříbilo mi to myšlenky a zvedlo sebevědomí. Vytvarování postavy ženské strašně moc dodá. Dřív jsem kvůli svěšené kůži chodila trochu shrbeně, aby to nebylo tolik vidět. Dneska se prsím, což se asi nelíbí manželovi. Díky špičkovým zubařům už se nebojím smát," popsala. Od té doby shodila dalších několik kilo a dlouho dodržovala velmi striktní dietu. "Vynechávám určité věci, které na tloušťce přidávaly, jezdím cvičit, víc tancuju," dodala.

Manželé se dokonce pochlubili, že se za nimi lidé otáčejí. "Je to určitě příjemné, je vidět, že ta změna za něco stála," pochválil si Vladimír. Dana si ale manžela hlídá. "Vždycky těm slečnám v práci dám najevo, že je můj," smála se. Manžel ale prý taky žárlí. "Je to takové to zdravé žárlení, žádné scény," upřesnil Vladimír.

Velkým tématem dílu byl vnouček Michálek, o kterého se manželé starají místo jejich dcery. Od natáčení se vztahy mezi nimi hodně zlepšily. "S dcerou se stýkáme - po roce a půl u nás byla na víkend na návštěvě, vzala jsem ji i mezi zbytek rodiny. Relativně funguje, pracuje, zařizuje si svůj život. Báli jsme se reakce malého, ale zvládl to, přijal ji jako tetu. Dcera to přijala taky, svým způsobem jí nic jiného nezbývá. Myslím, že to s ní bude lepší a lepší," řekla Dana. Míšovi jsou ale jednou připraveni říct pravdu. "Okolí je někdy zlé, takže než by se to dozvěděl od jiných, ať se to radši dozví od nás," doplnila.

