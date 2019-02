Velký čínský horoskop: Kdo padne na dno a koho čeká zlomový rok?

Svět vstupuje do roku zemského Vepře. V úterý 5. února začíná nový čínský rok, potrvá až do 24. ledna 2020. Žezlo Vepř přebírá od Psa, příští rok ho předá Kryse. Jaký ten letošní pro jednotlivá znamení bude?

Vepř zaujímá v čínském horoskopu poslední, dvanácté, místo. Ve znamení vepře se narodili lidé v letech 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 a 2019. Podle čínských astrologů bude rok 2019 ideálním pro vydělání velkého množství peněz a bude přát také investicím. Pro všechna znamení by měl být následující rok rokem radosti, přátelství a lásky. Píše o tom web The Chinese Zodiac.

Šťastné symboly podle feng-šuej:

Čísla: 4,6,8

Barvy: žlutá, šedá, hnědá, zlatá

Dny: 2., 7., 10., a 11. v každém kalendářním měsíci

Směr: severovýchod, jihovýchod

Kariéra

Krysám, Zajícům, Buvolům a Kozám se v tomto roce bude profesně dařit. Budou plní energie a bojovnosti a díky tomu si klidně mohou stanovovat ty nejvyšší cíle. Jejich úsilí bude po zásluze odměněno, nejlépe se jim bude dařit od července do října. Naopak na začátku podzimu a ke konci roku budou muset pracovat mnohem tvrději, zvlášť pokud se budou podílet na týmových projektech.

Tygři, Koně, Opice a Vepři by měli koncem února a především v březnu dobře zvážit své možnosti a dopřát si během tvrdé dřiny také odpočinek. Jinak totiž hrozí, že padnou vyčerpáním. Dosáhnout svých cílů by se těmto znamením mělo podařit mezi říjnem a listopadem.

Draci, Hadi, Kohouti a Psi se v tomto roce v práci konečně prosadí, pokud to ještě neudělali. Přestanou se schovávat do vedlejších rolí a odváží se stát středem pozornosti. Tyto snahy budou odměněny hned začátkem roku. Ke konci roku se mohou s prací dostávat do skluzu, závěrečná výroční zpráva ale bude pozitivní.

Co nás čeká v oblasti zdraví a lásky? Přečtěte si to na následující straně