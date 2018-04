Video, které v TV nebylo! Takhle se Katarína omluvila soutěžícímu

O jeden hodně kontroverzní moment se v neděli postarala porotkyně SuperStar Katarína Knechtová. Myslela to s nadsázkou, ale jednoho ze soutěžících hodně ranila. A diváky naprosto šokovalo, že něco takové je vůbec schopna říct. Jak to bylo ve skutečnosti?

Uplynulou neděli jste mohli v SuperStar sledovat tzv. Super Výběr, při kterém nelítostná porota výrazně zredukovala počet soutěžících. Po tom, co zazpíval Tomáš Křižka, ho Katka Knechtová ohodnotila slovy: "Ty jsi typický příklad zpěváka, který nemá cit. A obávám se, že nebudeš dobrý ani v posteli, když takhle zpíváš." Tomáš ani nepočkal na slova ostatních a odešel.

reklama

Na sociálních sítích se na adresu porotkyně okamžitě snesla vlna kritiky. Diváci už ale v televizi neviděli, co se stalo potom. "Chlapci jsem se osobně před kamerami omluvila. Jsou slova, která už člověk nemůže vrátit zpět, to byl i můj případ. Bohužel televize už tuto část neodvysílala, takže chápu, že to vnímáte negativně. Mrzí mě to," omluvila se Katarína.

Omluva a vysvětlení Kataríny Knechtové nebyla do epizody zařazena z dramaturgických důvodů. "Celá situace nás mrzí a Kataríně se omlouváme," zní stanovisko televizí Markíza a Nova. Na to, jak to ve skutečnosti s omluvou bylo, se podívejte ve videu.

ČTĚTE TAKÉ:

Porota se začíná vybarvovat! Kdo je nejobávanějším členem?

Jak zabodovat před porotou SuperStar? Podívejte se, čím jim zaručeně vytřete zrak