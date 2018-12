Víme, jak získat půjčku se sazbou hypotéky

Zmapovali jsme trh spotřebitelských úvěrů a prošli aktuální nabídky bank. Přestože se úroky úvěrů zvyšují, najdete i velmi výhodné nabídky. Do konce roku máte například šanci získat neúčelovou půjčku bez zástavy a jiného zajištění s úrokem, který je nižší než u hypotéky.





Sberbank přišla s Vánočním dárkem a do konce roku 2018 poskytujeme půjčky a konsolidace se sazbou ve výši 2,89 %. Ideálně se hodí pro větší investice v domácnosti, protože začíná na 100 tisících korun a je až do 1 milionu korun. Žádné poplatky u ní neplatíte a nemusíte mít u banky ani běžný účet. Půjčku si jednoduše zařídíte na každé pobočce. Při tomto úroku už se vyplatí o ní uvažovat.Jedná se o takzvanou bonusovou sazbu. Co to znamená? Že budete bance splácet za vyšší úrok, v tomto konkrétním případě za úrok 6,73 % ročně po dobu 96 měsíců, a jakmile na konci vše řádně a včas splatíte, banka vám přidělí bonusovou sazbu 2,89 % , celý úvěr přepočítá a vrátí vám 20 % z výše úvěru. Když si třeba půjčíte 300 tisíc, znamená to, že na konci vám vyplatí 60 tisíc korun. Tuto pěknou částku dostanete vyplacenou najednou, takže za vás banka vlastně uspoří částku ve výši pětiny úvěru.Velmi výhodná je za těchto podmínek konsolidace, kdy si můžete sloučit více stávajících úvěrů do jednoho. Dnes je běžné slučovat dohromady různé půjčky blízkých rodinných příslušníků. Ať už se jedná o bankovní nebo nebankovní půjčky, splátky kontokorentů nebo různých karet. Sloučení půjček za těchto podmínek s touto sazbou uleví domácímu rozpočtu o značnou částku.Využijte k tomu i spoření , kdy Sberbank CZ zvýšila sazby na spořicích účtech a u FÉR spoření PLUS v kombinaci s FÉR kontem AKTIV nebo OPTIMAL v pásmu do 300 tisíc korun dostanete úrok 1,03 %. Spolu s investicemi, které pomohou peníze ještě více zhodnotit, budete mít ve výsledku k dispozici více financí do vašeho rodinného rozpočtu, které jistě dokážete dobře využít a udělat například radost svým blízkým nejen na Vánoce.