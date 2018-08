Státní půjčka na byt? Za 1,2 milionu pořídíte jen jeden pokoj!

Ačkoli Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) spustil dnes příjem žádostí o levné půjčky pro mladé lidi, podle expertů to bytovou krizi nevyřeší. Za peníze, které stát mladým nabízí, se dá například v pražské novostavbě pořídit jen necelých 13 metrů čtverečních.

Na modernizaci 300 tisíc, na koupi bytu 1,2 milionu na stavbu či pořízení domu 2 miliony korun. Taková je nabídka úvěrů v Programu pro mladé, v rámci kterého si mohou lidé do 36 let od státu výhodně půjčit na bydlení.

"Pokud tak ale politici chtěli pomoci řešit bytovou krizi ve velkých městech a zhoršující se přístup k financování vlastního bydlení, plivli do moře. Program s alokací 650 milionů korun může pomoci maximálně stovkám lidí na venkově nebo ve městech, kde jsou nízké ceny nemovitostí jako je třeba Ústí nad Labem," myslí si experti ze Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR).

Bytová krize přitom netrápí jen Prahu, ale i další krajská města. V Brně, Hradci Králové, Pardubicích či Liberci je program podle SAR nevyužitelný. Například v metropoli už se vyšplhala průměrná cena nového bytu na 94 tisíc korun za metr čtvereční. Za 1,2 milionu, které na koupi bytu nabízí stát, by člověk dostal 12,7 metrů čtverečních bytu v novostavbě.

Hypotéky nejsou pro každého

Zvyšování platů v krajských městech nestíhá tempo, jakým rostou ceny bytů a pronájmů. Problémem také je, že státní úvěr lze těžko kombinovat s komerční hypotékou, protože jeho podmínkou je zástavní právo k nemovitosti jako první v pořadí, takže nepomůže ani těm, kteří by si chtěli vzít další úvěr na bydlení od bank. Od října navíc Česká národní banka zpřísní poskytování hypoték a mladý Pražan s průměrným platem si o ní bude moci nechat jen zdát.

Pokud si chce mladý člověk mezi 20 až 29 lety koupit nový byt 1+kk za průměrnou cenu, potřebuje v Praze podle údajů developera Central Group 3,5 milionu korun. Kromě 20procentní hotovosti (úspory 718 tisíc korun) bude potřebovat od října čistý příjem 26 609 korun. Ten ale podle dat Českého statistického úřadu nemá – jeho průměrný plat je 22 558 korun. Pokud by si chtěl Pražan pořídit nový byt 2+kk (za 5,1 milionu korun), bude od října potřebovat čistý příjem 37 835 tisíc korun, takový ale nemá ani mezi 30 a 39 rokem.

Zhoršující se dostupnost bydlení v Praze a dalších krajských městech by podle expertů vyřešila vyšší nabídka bytů. Nedostatek nových bytů je totiž jedním z hlavních důvodů, proč jejich ceny závratně rostou. Města se ale příliš do povolování staveb nových bytů nehrnou.

"V Praze by se muselo povolovat více než 10 tisíc bytů ročně, abychom byli na stejné úrovni přístupu k povolování, jako mají srovnatelná města jako třeba Vídeň nebo Mnichov. Zrychlení povolování není samospasitelné, trh je pod tlakem velmi silné poptávky, ale je to jedno z opatření, které by pomohlo," myslí si člen SAR Pavel Kliment. Sdružení spočítalo, že pokud se tempo povolování bytů nezrychlí, bude v roce 2030 chybět v metropoli minimálně 50 tisíc bytů.