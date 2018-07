Volební model: ANO by opět slavilo, opozice by ostrouhala

Podobně jako u červnových průzkumů, i v červenci by slavilo v parlamentních volbách triumf hnutí ANO. Z opozičních stran by se radovaly na druhém a třetím místě jen strany ODS a Piráti. Lidovci, TOP 09 a Starostové by ovšem strouhali. Vychází to z nového volebního modelu společnosti MEDIAN.