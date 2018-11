Královský pár má výročí svatby! Proč Alžběta slavila bez manžela?

Britský královský pár slaví výročí svatby. Královna Alžběta II. a princ Philip jsou spolu už 71 let. Na veřejnosti se však britská královna v tento významný den objevila bez manžela. Média tak spekulují o špatném zdravotním stavu prince Philipa.

Záběry šťastných novomanželů procházejích svatební uličkou stále dojímají Brty. Ve Westminsterském opatství tak začala společná cesta životem 22leté princezny Alžběty a 26letého poručíka královského námořnictva Philipa Mountbattena. V dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci je britský královský pár už 71 let.

V ulicích Londýna přihlížely pohádkové svatbě desítky tisíc lidí, další stovky milionů seděly u rádií po celém světě. Velkou zkouškou si pár prošel už po několika letech, kdy Alžběta usedla na královský trůn. Philip se vzdal kariéry u námořnictva a mladičké královně se stal věrnou oporou. I v tom je prý tajemství dlouholetého manželství.

"Vždy to byl velmi silný partnerský vztah prodchnutý pevnou láskou. Lidé, kteří je dobře znají, vám řeknou, že dnes jsou do sebe stejně zamilovaní. Pro královnu to je velké štěstí, že po celé ty roky má po boku prince Philipa," řekl životopisec britské královské rodiny Christopher Warwick.

Alžběta II. zas byla svému choti oporou, když 97letý Philip loni v srpnu oznámil odchod z veřejného života. Média spekulovala, že důvodem může být špatný zdravotní stav prince. Kdysi trpěl srdečními potížemi a letos v dubnu podstoupil plánovanou operaci kyčle. Na veřejnosti se ale čas od času objeví, nenechal si ujít třeba svatbu svého vnuka prince Harryho a vnučky princezny Evženie.

Britský královský pár si na rodině vždy zakládal. Alžběta II. a princ Philip mají čtyři děti, osm vnoučat a šest pravnoučat. A příští rok na jaře očekává královská rodina další přírůstek. Miminko se má narodit Harrymu a Meghan.