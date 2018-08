Začal soud s Alenou Vitáskovou, hrozí jí 10 let za mřížemi

U okresního soudu v Jihlavě začalo hlavní líčení s bývalou předsedkyní Energetického regulačního úřadu - Alenou Vitáskovou. Ta je obžalovaná z toho, že účelově zřídila funkci místopředsedkyně úřadu pro bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou. Vitásková, které hrozí až 10 let vězení, vinu odmítá.

Alena Vitásková tady u okresního soudu v Jihlavě čelí obžalobě ze dvou trestných činů, a to z porušení povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle obžaloby měla v roce 2014 účelově zřídit funkci místopředsedkyně úřadu pro bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou a tím měla způsobit úřadu více než miliónovou škodu. Sama Vitásková se cítí být nevinná.

Soud bude posuzovat, zda Vesecká byla pro funkci místopředsedkyně úřadu dostatečně odborně vzdělaná. Podle obžaloby nesplňovala podmínku sedmileté praxe v oboru energetiky.

"V energetice pracuji více než 40 let a z toho jednoznačně výplývalo, že paní Renata Vesecká jako bývalá státní zástupkyně splňuje," obhajovala se Vitásková.

Vitásková nestojí před soudem poprvé. V únoru 2016 ji brněnský Krajský soud v kauze neoprávněně udělených licencí dvěma solárním elektrárnám poslal na 8 a půl roku do vězení. Proti tomu se Vitásková odvolala a Vrchní soud v Olomouci jí letos v lednu zprostil obžaloby.

Za účelové jmenování Vesecké do funkce jí může hrozit až 10letý trest. Je ale otázkou jestli by skončila ve vězení. Už dříve se totiž nechal slyšet prezident Miloš Zeman, že v tom případě by jí udělil milost.