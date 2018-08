Zachránila jim Výměna vztah? Patrik řekl, co je po natáčení jinak

Ve středeční premiérové Výměně manželek jsme viděli rodinu ze Stružice u České Lípy, kterou tvoří Tereza (30), Martin (39), Nela (11) a Emma (20 měsíců). Na druhé straně jsme se seznámili s Patrikem (22), Kamilem (35) a jeho maminkou Danou, kteří žijí ve Velké Británii, konkrétně ve městě Birkenhead.

Přestože se homosexuál Patrik dostal do rodiny homofoba, vzpomíná na natáčení v dobrém. "Měl jsem trošku obavy, nevěděl jsem, co očekávat od náhradního manžela, a taky jsem si myslel, že tam bude farma, tak jsem měl strach, jestli to zvládnu," přiznal Patrik.

Začátky podle něj byly těžké, po několika dnech už ale s náhradním manželem Martinem komunikovali bez problémů. "První tři dny jsme se seznamovali, to tak jednoduché nebylo. Potom jsme se ale začali bavit, poznali jsme se a bylo to lepší, cítil jsem se fajn, předtím mi bylo divně," uvedl Patrik.

Nejvíce si prý rozuměl s 11letou Nelou, která se vším pomáhala a radila mu, kde co najde. Naopak s mladší Emmou měl nejdříve potíže. "Bylo to těžké, než si zvykla, protože jsem byl nový člověk v rodině. Po čtyřech dnech už jsme si ale hráli, přebaloval jsem, krmil," vypočítal Patrik.

Připomeňte si, jak se Martin s Patrikem poprvé setkali:

Pár, který žije v Anglii, se do Výměny manželek přihlásil především proto, aby otestoval svůj vztah. Patrik chtěl také vědět, jestli mu bude partner Kamil vůbec chybět. Dopadlo to na výbornou - Patrik si uvědomil, že bez Kamila nemůže žít.

"Je prostě moje srdce i duše. Náš vztah se zlepšil o 100 procent, jelikož požadavky, které jsem dával, než jsem odjížděl, se stále plní. I já jsem se změnil k lepšímu. Oba jsme si přišli na to, co máme dělat a jak se k sobě chovat. Díky Výměně jsme si toho hodně uvědomili," doplnil Patrik.

S rodinou z Českolipska jsou stále v kontaktu, každý den komunikují po sociální síti, často si volají. Dokonce by se měli v nadcházejících týdnech setkat. "Teď musíme do České republiky něco vyřídit, takže plánujeme, že bychom se viděli. Snad se domluvíme, že bychom se setkali celé rodiny," doufá Patrik.

Co dalšího s partnerem plánují? A jak na Výměnu manželek vzpomíná Kamil? Dozvíte se na Nova.cz! Pokud jste neviděli poslední díl, najdete ho na NovaPlus. Všechny epizody budou ke zhlédnutí na VOYO.