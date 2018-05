Záhada mrtvého muže: Někdo ho zabil! Stále se ale neví, kdo to je

Tělo zabalené do modré plátěné látky připomínalo balík. Lidé ho našli 1. května v Olomouci mezi Holicí a Novými Dvory, položené v trávě u cesty, a podle policie patří muži s balkánskými rysy. Bylo mu přibližně 30 let, měřil 197 centimetrů a byl atletické postavy, měl krátké tmavé vlasy, policie nevylučuje, že by mohlo jít o cizince.

Kriminalistům se podařilo zjistit, že muž zemřel násilnou smrtí. "Na základě výsledku soudní pitvy bylo zjištěno, že ke smrti muže došlo vlivem jednání druhé osoby. V současné době probíhá vyšetřování a kriminalisté případ šetří pro podezření z ublížení na zdraví s následkem smrti. V průběhu šetření nevylučujeme změnu právní kvalifikace," vysvětlil mluvčí policie Libor Hejtman.

VAROVÁNÍ: Galerie obsahuje i fotografii mrtvého muže. Není vhodné pro děti a lidi citlivější povahy!

Co však zůstává nadále záhadou, je totožnost muže. Policie totiž stále netuší, o koho jde. "Žádáme občany o poskytnutí jakýchkoliv poznatků, které by mohly vést ke ztotožnění mrtvoly muže. Dále žádáme veřejnost, která si všimla 'modrého balíku', aby neprodleně kontaktovala nejbližší policejní služebnu nebo linku 158," upozornil Hejtman.

Policie zveřejnila i fotografie, které by mohly vést k identifikaci muže. Konkrétně se jedná o tvář oběti a její oblečení - tedy černé tričko s bílým nápisem 'MY ENGLISH IS NOT THE YELLOW FROM THE EGG!', černé sportovní šusťákové kalhoty s třemi světlými proužky (lampasy) po stranách obou nohavic, černá plátěná šněrovací obuv vel. 45.