Záhadné zmizení! Valerii (6) viděli naposledy vloni, zjistilo se to teď

Pražští policisté pátrají po šestileté Valerii Kvasničkové. Dívku měla spolu se třemi sourozenci svěřenou do poručnické péče její babička. Teď se na policisty obrátil jeden z příbuzných, že Valerii už dlouho neviděl. Policisté zjistili, že naposledy ji lidé určitě viděli vloni v říjnu! Babička skončila ve vazbě a policisté nevylučují, že se dívka stala obětí trestného činu.

Zmizení nahlásil jeden z příbuzných Valerie. Policistům řekl, že dívku už několik měsíců neviděl. Policisté se o případ začali zajímat a prověřovali zmizení u dívčiny poručnice, u příbuzných, u sociálky, v nemocnicích a na dalších místech.

"Zjistili, že dívka byla s jistou naposledy viděna v říjnu 2017 ve Viklefově ulici na Žižkově, kde bydlela. Od té doby byla možná viděna někdy okolo Vánoc toho samého roku, ale toto nebylo s jistotou potvrzeno," řekl mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Dívku a její tři sourozence měla svěřené do péče Valeriina babička. Policisté ji vyslechli, žádné vodítko, kde by se dívka mohla nacházet, to ale nepřineslo. Kde Valerie je, totiž žena mužům zákona nedokázala vysvětlit.

"Kriminalisté s šedesátiletou ženou zahájili trestní stíhání pro trestné činy opuštění dítěte nebo svěřené osoby a zanedbání povinné výživy. Zároveň podali podnět na její vzetí do vazby, což soud akceptoval," prozradil mluvčí policistů Daněk.

Policisté nevylučují, že se Valerie mohla stát obětí trestného činu. Žádají všechny, kteří Valerii viděli, nebo vědí, kde se dívka nachází, aby se obrátili na linku 158.

Pohřešovaná dívka měří přibližně 120 centimetrů, má černohnědé vlasy a hnědé oči, na levém obočí má jizvu. Fotografie, kterou policisté zveřejnili, je dva roky stará. Novější snímek bohužel není k dispozici.