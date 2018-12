Rovnice pro děti mate dospělé po celém světě! Zvládnete ji vyřešit?

Na první pohled je to jen pár čísel a znamének. Jenže rovnice, která se poslední dobou šíří po sociálních sítích, je záludnější, než by se mohlo zdát. Jaké je její správné řešení?

6÷2 (1+2) =. Tak vypadá matematická hádanka, která zamotala hlavu nejednomu uživateli sociálních sítí. Pokud je vaší odpovědí 0, 1, 3 nebo 6, jste bohužel vedle.

Jak upozorňuje portál Powerful Mind, správný výsledek rovnice je totiž číslo devět. Ptáte se proč? Úkony v matematice totiž mají jasný řád a určené pořadí.

Aniž bychom zbytečně zacházeli do složitostí, dá se říct, že první se řeší početní úkon v závorkách. V tomto případě tedy 1+2 a to dává dohromady trojku.

Po tomto kroku bude tedy rovnice vypadat takhle: 6÷2 (3) =. Dalším krokem je změnit část rovnice 2 (3) na dva krát tři, protože pokud mezi číslem a závorkami není jiný znak, má se za to, že se tyto dvě položky násobí.

V této chvíli tedy rovnice vypadá takhle: 6÷2 x 3 =. Najednou jsou tu ovšem dvě početní operace naráz - dělení a násobení. Co teď s tím? Co má přednost?

Postupuje se zleva doprava. V této konkrétní rovnice tak nejprve vydělíme šestku dvojkou, což dává výsledek tři. A zbyde tak 3x3, což je oněch výše uvedených devět.

A aby to náhodou nebylo příliš jednoduché, může být řešením rovnice i číslo jedna! Proč? Současné pořadí početních úkonů se totiž liší od toho, které matematici preferovali před sto lety.

Podle tehdejších pravidel by byl stejný první krok, tedy sečtení cifer v závorce. Pak by se postup lišil. Dalším krokem by totiž bylo vynásobení dvojky před závorkou součtem čísel v závorce. A výsledkem by tak bylo 6÷6, tedy jednička.