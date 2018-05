Zavraždila mladíka jeho sestra? Obviněné dívce hrozí 18 let vězení!

Z vraždy devatenáctiletého mladíka, jehož tělo našli policisté v úterý ráno v Dolanech nad Vltavou, byla obviněna třiadvacetiletá dívka. Podle neoficiálních zpráv mělo jít o sestru oběti, nyní jí hrozí až 18 let za mřížemi.

Policisté z vraždy mladíka obvinili mladou ženu. Informace médií o tom, že šlo o jeho příbuznou, ale odmítli blíže komentovat. Jisté je tak pouze to, že dívce je 23 let, dostavila se k výslechu a v nejbližší době se nejspíš bude rozhodovat o tom, jestli půjde do vazby. Za vraždu jí hrozí trest mezi deseti a osmnácti lety vězení.

Do obce Dolany nad Vltavou nedaleko Kralup vyjížděli policisté a záchranáři v úterý okolo deváté hodiny ráno. Zavolala je zřejmě jedna ze dvou mladých žen, které se na pozemku v ulici Na Kocandě nacházely.

Na místě vyšetřovatelé našli tělo devatenáctiletého mladíka, který měl zemřít na následky útoku nožem (psali jsme zde). Co přesně smrtícímu útoku předcházelo, není jasné. Více světla do případu by mohl vnést výslech zadržené dívky a dalších lidí z okolí.

Událost v Dolanech nebyla jedinou násilnou smrtí, kterou středočeští policisté v posledních dnech řešili. Zabývají se i okolnostmi rvačky v jednom příbramském baru, po které zůstal na zemi mrtvý muž. Jiný návštěvník baru je teď podezřelý z výtržnictví a ublížení na zdraví s následkem smrti.