Smutná zpráva: Zemřel známý český bavič Josef Mladý (†63)

Oblíbený herec, moderátor a bavič Josef Mladý vystupoval v mnoha zábavních pořadech. Lidé si ho pamatují zejména díky působení ve dvojici s Josefem Náhlovským.

Josef Mladý bojoval dlouhobobě s těžkou nemocí, svůj boj ale bohužel prohrál.

"Ano, bohužel je to pravda. Dozvěděl jsem se to před pár desítkami minut. Pepa byl dlouhodobě nemocný. Promiňte, nemůžu o tom mluvit, byl to můj blízký kamarád, spolupracovali jsme spolu přes třicet let. Je pro mě hrozně těžké o tom mluvit. Nezlobte se," uvedl pro portál Týden Náhlovský.

Josef Mladý se dlouhé roky objevoval na domácích jevištích, působil v české i slovenské televizi. Vystupoval v zábavných a hudebních pořadech včetně televizních estrád a silvestrovských show. V poslední době se také soustředil na podnikání.