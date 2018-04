Žena přijela do Česka na výlet. Hned ji přepadli a okradli! VIDEO

Žena přijela vlakem z Německa na chebské nádraží. Zpozorovali ji a jako možnou oběť si ji vytipovali dva muži.

Jeden z nich měl šestašedesátiletou cizinku sledovat a když zašla do podchodu, zaútočit na ni. Žena měla přes rameno přehozenou kabelku. Tu jí pachatel podle policie strhl a utekl pryč.



Poškozená rázem přišla o bezmála tři tisíce eur - v přepočtu zhruba 78 tisíc korun. Dále ji zloděj ukradl osobní doklady, platební kartu, mobilní telefon a také několik šperků.



Škoda se nakonec vyšplhala na 106 tisíc korun. Kriminalisté podezřelé muže rychle dopadli a obvinili. Z krádeže a neoprávněného opatření platebního prostředku. Ze stejného trestného činu obvinili i jeho kumpána, který mu zřejmě kryl záda.

"Za uvedené jednání jim tak v případě prokázání viny hrozí až pětiletý trest odnětí svobody za způsobenou větší škodu. Mladší obviněný se krádeže dopustil již v posledních třech letech opakovaně," uvedl policejní mluvčí Michal Žáček.

Za to byl soudem odsouzen k trestu odnětí svobody se zkušební dobou do září roku 2020. To znamená, že muž co nevidět skončí zřejmě ve vězení. Na jak dlouho - o tom rozhodne soud. Do té doby dotyčný zůstane ve vazbě.