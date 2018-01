Ženám stouplo sebevědomí a sledují víc porna. Toto letí nejvíc

Ženám v loňském roce stouplo sebevědomí a nebojí se projevit, proto začaly sledovat více porna. Alespoň to tvrdí analýza nejrozšířenějšího porno serveru Pornhub. Právě podle ní totiž v loňském roce nejvíce vzrostla oblíbenost porna pro ženy.

Pornhub uveřenil rozsáhlou analýzu svých dat, ze kterých mimo jiné plyne, které výrazy lidé vyhledávali nejvíce. Na prvním místě se umístilo porno pro ženy. To je podle pornhubu jasným důkazem, že ženy projevují větší zájem o porno.

Podle doktorky Laurie Betito, která je sex terapeutkou a zároveň ředitelkou Pornhub Wellness centra, ženy vyhledávají více porna, protože mají větší sebevědomí. "Díky kauze Me Too nebo ženám jako Hilary Clinton, které se projevují na světové scéně, ženy našly svůj hlas," uvedla s tím, že další změny tímto směrem můžeme do budoucna očekávat.

Na druhém místě v oblíbenosti skončila porno parodie Rick a Morty a na třetím místě se umístila tématika Fidget Spinneru.

Nejvyhledávanější kategorií roku 2017 pak byly lesbičky, hentai- japonské kreslené porno a milf - porno se staršími ženami.

Nejoblíbenějšími porno herečkami se staly Riley Reid, Mia Khalifa a Lisa Ann. Na popularitě neztrácí ani Kim Kardashian, která se umístila na místě čtvrtém, přestože není pornoherečkou.

Pokud vás zajímá, které státy vyhledávají porno nejvíce, první příčku obsadily USA, na druhém místě je Velká Británie a na třetím místě Indie. Česká republika se do top dvacítky vůbec nedostala.

Co se týče času, který lidé tráví na stránkách porna, jedná se v průměru zhruba o deset minut na jednu návštěvu. O pár minut víc potřebují pouze Filipínci, a sice 13 minut. Nejoblíbenější dobou, kdy se lidé na porno dívají je pak tradičně čas mezi desátou večerní a jednou hodinou ranní.

Další zajímavostí je například to, že většina lidí nejčastěji sleduje porno na svém telefonu. A to až 67 % ze sledujících. Průměrný věk sledovatelů porna se pak pohybuje kolem 35 let.