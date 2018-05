Ženě vytetovali špatné jméno dítěte! Vyřešila to hodně originálně

Internet je fotek tetování, která mají nějakou chybu, či jsou na nich slova s hrubkou, plný. Něco podobného se stalo i 30leté Švédce, která chtěla vytetovat jména svých dvou dětí - dcery Nony a syna Kevina. O jejím příběhu informoval portál Blekinge Läns Tidning.

A zatímco "Nona" bylo vytetováno správně, chlapcovo jméno zřejmě tatér špatně slyšel a místo "Kevin" napsal "Kelvin". A pro matku to byl pořádný šok. "Moje srdce se zastavilo a myslela jsem, že omdlím," prohlásila Johanna Giselhäll Sandström.

Když se do tetovacího salonu vrátila, vyplatil jí tatér peníze zpět a dal jí podrobnosti o laserovém odstranění tetování. Johanna tak měla několik možností - naučit se prostě s chybou žít, nechat si tetování předělat, či úplně odstanit.

Story of the day: Woman gets kids' names tattooed and son Kevin's name is misspelled as Kelvin. What does she do? Laser? Cover it up? Nah. RENAMES THE KID KELVIN. https://t.co/AwafLOUWy3 @Expressen