Zoopark, kde měli zabíjet tygry, je zavřený. Zvířata tam zůstala

Osm dní po razii celníků v několika českých zooparcích čekají tři zadržení muži, mezi nimi i majitel zooparku v Bašti Ludvík Berousek, kteří podle policie rozprodávali části tygřích těl, ve vazbě na hlavní líčení.

Zoopark u Bašti je stále zavřený, ani sami zaměstnanci nevědí, co bude dál. Zoopark v Doksech, vlastněný jiným z členů rodiny Berousků, je v provozu. Živá zvířata v parcích zůstala.

"V tuto chvíli jsme zajistili pouze jedno mrtvé zvíře, co se týká ostatních živých zvířat, tak ty nadále zůstávají v zoologické zahradě a jsou v dobrém stavu," uvedla mluvčí liberecké policie Vlasta Suchánková.

S odebráním divokých šelem státní veterinární správou je prý problém. "Neexistuje žádné zařízení v české republice, kam by mohly být šelmy umístěny. Zoologické zahrady je těžko zařazují do svých chovných programů a velice těžko se hledá někdo, kdo je schválen a mohl by přijmout šelmy," popsala mluvčí Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Česká inspekce životního prostředí už oslovila partnery z okolních zemí a sestavuje databanku tygří DNA. Přísnější pravidla pro chov šelem a hlavně jejich evidenci by měla přinést také připravovaná novela zákona.