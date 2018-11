Zpěvačka Sinéad O'Connor opět šokovala: "Bílí lidé jsou nechutní!"

Jeden šok za druhým způsobuje svým fanouškům zpěvačka nově přejmenovaná na Šuhádu Davitt. Jméno si změnila poté, co na konci října konvertovala k islámu. Od té doby se na sociálních sítích rojí příspěvky, na kterými nejednomu člověku zůstává rozum stát.

V úterý se na jejím profilu na Twitteru objevil obzvlášť urážlivý příspěvek, který haní všechny nemuslimy. "Je mi to hrozně líto. To, co se chystám říct, je něco tak rasistického, že mě nikdy dřív nenapadlo, že by moje duše mohla něco takového cítit. Ale upřímně - už nikdy nechci trávit čas s bílými lidmi (pokud tak nazýváme nemuslimy). Ani na chvilku a z žádného důvodu. Jsou nechutní," napsala zpěvačka.

I'm terribly sorry. What I'm about to say is something so racist I never thought my soul could ever feel it. But truly I never wanna spend time with white people again (if that's what non-muslims are called). Not for one moment, for any reason. They are disgusting.