Žravé housenky ničí české zahrady! Pomohla jim teplá zima

Je to věčně hladový jedlík, který z košatých a zdravých rostlin za několik dnů udělá stonky, které už zbývá jen vykopat. "Když je absolutní ticho, tak je dokonce slyšet chřoustání z toho keře," uvedl zahrádkář František Roháč.

Reportér TV Nova sbíral housenky na malém buxusu deset minut. Po spočítání mu vyšlo číslo pětasedmdesát. Sbírání ale evidentně nepomáhá, druhý den tam jsou znovu. Štáb opět napočítal desítky housenek.

Do jižní Evropy přišel motýl z jihovýchodní Asie kvůli obchodu s rostlinami a invaze postupuje dál na sever. U nás je teprve několik let a na zámcích teď mají obavy, co bude s jejich zahradami. "Musíme preventivně stříkat, buxusových plotů máme stovky metrů," sdělil majitel zámku Nové Hrady Petr Kučera.

Žádný český predátor tuhle housenku na jídelníčku nemá, a tak se může rychle množit. Je malá a má výborné maskování. Polovina jejího těla má stejnou barvu jako lístky buxusu. Housenkám z poslední snůšky česká zima obvykle nevadí a pohodlně přezimují mezi listy v kokonech.

Na housenky tak platí pouze postřik, problém ale je, že žijí uvnitř keře a pokud se k nim nedostane, škůdce přežije. Navíc se na keřích mezitím v těchto dnech vyvíjí další dvě generace, postřik je tedy nutné aplikovat ještě v létě a na podzim.