Záhada 350 mrtvých slonů v Botswaně vyřešena. Vědci našli viníka

První případ záhadného úhynu skupiny slonů v deltě Okavango se objevil na začátku května. Do konce měsíce zemřelo 169 jedinců a k polovině června se počet zdvojnásobil. Zhruba 70 procent mrtvých slonů se našlo kolem jezírek a vodních jam, napsal na jaře portál The Guardians s odvoláním na anonymní zdroje.

Around 500 elephants have died in Botswana in last few days. Described as a conservation disaster in which elephants are dying mysteriously in clusters. Tragic. https://t.co/ZcGKM5zonK pic.twitter.com/GgQtw4mtBA