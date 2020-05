Aerolinky čelí největší krizi v historii. Má jim stát pomoct? Češi mají jasno!

Devět z deseti Čechů považuje za správné, že státy pomáhají národním leteckým dopravcům, kteří balancují kvůli koronavirové krizi na hranici přežití. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK. A podobně smýšlejí i o pomoci českým národním aeroliniím - ČSA a Smartwings. Až 85 % české populace je toho názoru, že by stát měl zasáhnout a podpořit je.

"O potřebnosti podpory českých dopravců panuje mezi lidmi shoda, názory na její formu už se ale liší – napříč věkovými i vzdělanostními skupinami," říká ředitel STEM/MARK Jan Tuček. Nejvíc dotázaných lidí (34 %) si myslí, že vhodným způsobem pomoci je kapitálový vstup státu do společností. Znamená to, že by se stal jejich spolumajitelem.

Na druhém místě je bezúročná půjčka, pro kterou se vyslovilo 29 % respondentů. Následuje nenávratná dotace (19 %) a státní záruka na půjčku od komerčních bank (16 %). Na grafické znázornění výsledků průzkumu se můžete podívat níže.

Proč vůbec Češi chtějí, aby stát aeroliniím pomohl? Samaritánství za tím úplně nehledejme. Dvě třetiny Čechů se dle průzkumu kvůli současné situaci obávají zdražení letenek či zájezdů, pokud by letecké společnosti zkrachovaly. Leteckou dopravu Češi rádi využívají k cestám na dovolenou, jejich rodinný rozpočet by případné zdražení silně pocítil.

Průzkum ukázal i to, že Češi českým dopravcům věří - tuzemské aerolinky od nich získaly největší podporu. Následují britské a německé společnosti. Pro dvě třetiny dotázaných je důležité odlétat z Prahy a nemuset se dopravovat na letiště do okolních zemí. Průzkumu se zúčastnilo 1 212 lidí ve věku 18 let a více.

Před několika dny cestovní kanceláře varovaly, že by cena zájezdů mohla vzrůst. Více informací zjistíte v reportáži TV Nova: