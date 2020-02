Řidič slepou ženu se psem vzít nemusel. Problém je v zákoně

Incidenty podobné tomu na pražském Žižkově jsou podle viceprezidenta organizace nevidomých a slabozrakých Rudolfa Volejníka prý časté. "Stává se to zejména u soukromé přepravy, kterou právní předpisy nijak neupravují," řekl. Spíše než přímá fyzická napadení, jako tomu bylo v případě paní Květy, je častým jevem odmítání postižených lidí.

Podobný přístup ale podle odborníků může mít neblahý vliv i na samotnou léčbu těchto lidí a jejich začlenění do společnosti. Sotva se totiž odnaučí bát chodit mezi lidi, podobný incident, kdy je někdo popadne a vyhodí na ulici z auta, může úzkostným jedincům způsobit i záchvat. Léta zejména psychologické léčby tak prý může zničit jediné setkání s podobným surovcem.

Bývalý šofér Boltu je podle vyjádření policie podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, jinak než jako přestupek ale incident řešený není. Kvůli absenci zákona, který by se zabýval povinností řidičů při přepravě zohlednit i asistenčního psa, jiné řešení ani není možné. Podle odborníků v úvahu připadá maximálně výklad podle antidiskriminačního zákona, který udává, že nikdo nesmí být nijak omezován a diskriminován pro své postižení.

Že chybí jakýkoli zákon, který by taxikářům ukládal povinnost "naložit" spolu se zákazníkem i asistenčního psa, potvrdil i mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Magistrát uděluje licence k provozu taxislužbám a dalším přepravním společnostem, které operují na území města.

"Psi, asistenční i vodící, byli zakotveni do zákona o zdravotnických službách a do zákona o stravovacích službách. To znamená, že lidé se psem mají zaručenou přístupnost do míst, kde jsou nejpřísnější hygienické normy, jako jsou nemocnice, sanitky, restaurace atd.," řekla pro redakci TN.cz ředitelka výcviku asistenčních psů Helppes Zuzana Daušová.

"V době, kdy tato legislativa vznikala, jednoduše nikoho nenapadlo, že by mohlo docházet k problémům i v jiných oblastech. Už od dob paní ministryně Marxové se v podstatě bojuje s ministerstvem práce a sociálních věcí, aby zákon na asistenční psy pamatoval," vysvětluje Daušová.

"Docílilo se toho, že jsou ti psi zakotvení v uvedených zákonech, na druhou stranu ale ministerstvo tvrdí, že asistenční psi nemají status. Takže my tady máme v zákonech psy, kteří vlastně právně neexistují," dodala.

V zákoně chybí přesná definice toho, co je a není asistenční pes. Zatímco na vodící psy legislativa pamatuje, s asistenčními se nepočítá. Konkrétní status ministerstvo podle Daušové přislíbilo v listopadu 2018, k tomu ale nakonec nedošlo. Výsledkem bylo sepsání petice, kterou podepsaly stovky lidí.

K incidentu se vyjádřila i zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, která jednání taxikáře odsoudila. "Ve světle případu nevidomé ženy vyhozené z taxíku považuji za alarmující, že ani deset let po doporučení ombudsmana nebyl zákon přijat, a dokonce ani nevznikl jeho návrh," napsala.

"Dlouhodobě tak práva lidí s postižením využívajících asistenční psi nejsou dostatečně chráněna. Výsledkem je zacházení, které jsme všichni viděli. Považuji to za naprosto tristní situaci," konstatovala Šimůnková.

Od roku 2016 probíhají jednání za účelem vytvoření nové evropské normy, kterých se za Česko Zuzana Daušová pravidelně účastní. Poslední zasedání se konalo v Helsinkách.

Legislativní norma by měla stanovit podmínky související s problematikou asistenčních psů a věnovat by se měla i nařízení vztahující se k letecké, lodní i pozemní přepravě a povinnosti vzít psa "na palubu". Hotová by měla být do roku 2023. Bohužel ani v případě schválení by taková evropská norma nebyla pro členské státy závazná.

"Taxislužba by měla mít nějaké vozy, které přepravují psy. Měly by to zajišťovat všechny služby, včetně Uberu a Boltu," prohlásila Daušová s tím, že i lidé s postižením jsou běžnou součástí společnosti. Žádný přepravce tak nemůže počítat s tím, že jeho zákazníky budou pouze zcela zdraví lidé.

