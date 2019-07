Sestřelili jsme íránský dron, byla to provokace, oznámil Trump

Íránský dron se měl k válečné lodi USS Boxer v mezinárodních vodách přiblížit až na 900 metrů. Bezpilotní stroj prý ignoroval veškeré výzvy k opuštění prostoru. Informovala o tom agentura AP.



"Dron ohrožoval bezpečnost lodi a její posádky. Byl okamžitě zničen. Je to jen poslední z mnoho provokací a nepřátelských akcí Íránu proti plavidlům operujícím v mezinárodních vodách," řekl krátce po deváté hodině večer středoevropského času Trump.

Proslov Donalda Trumpa, ve kterém oznámil sestřelení dronu (anglicky):

I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer, a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone.... pic.twitter.com/Zql6nAUGxF