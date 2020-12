Americký kongres se dohodl na záchranném balíčku ve výši 900 miliard dolarů

Pokud soubor dotačních opatření projde, bude druhým největším ekonomickým stimulem v historii USA. Tím prvním byl v březnu schválený zákon o podpoře ve výši 2,3 bilionu dolarů. Pandemie Ameriku mimořádně zasáhla. V USA se každý den nakazí přes 200 000 lidí, více než 317 000 Američanů již zemřelo.

"Konečně máme oboustranný průlom, který tato země potřebuje," uvedl na půdě Senátu vůdce republikánů Mitch McConnell poté, co se několik měsíců nedařilo najít v debatě o podpoře shodu. Republikánští a demokratičtí vůdci uvedli, že balíček by měl mít dostatečnou podporu, aby prošel oběma komorami Kongresu.

Podle mluvčího Bílého domu Bena Williamsona má návrh zákona podporu prezidenta Trumpa, který by jej podepsal. Balíček by poskytl přímou finanční pomoc jednotlivcům ve výši 600 dolarů jednotlivcům a zvýšil by platby v nezaměstnanosti o 300 dolarů týdně. Zahrnuje také miliardy pro malé podniky, potravinovou pomoc, distribuci vakcín, tranzit a zdravotní péči. Zároveň prodlužuje moratorium na zabavování majetku a poskytuje pomoc na pronájem ve výši 25 miliard dolarů.

"Každý, kdo si myslí, že je tento návrh dostačující, neví, co se v Americe děje," uvedl na tiskové konferenci předseda demokratů v Senátu Chuck Schumer. Řekl, že bude usilovat o další pomoc poté, co se 20. ledna ujme úřadu nově zvolený prezident Joe Biden.