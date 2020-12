Americkým Nashvillem otřásla silná exploze. Zranili se nejméně tři lidé

"Výbuch městem Nashville otřásl v pátek přibližně kolem 6:40 ráno místního času“ píše Daily Mail. Podle místních úřadů vybuchlo auto zaparkované na Second Avenue, kde se nachází velké množství barů, restaurací a obchodů.



Exploze poničila řadu budov v okolí. Zranili se nejméně tři lidé, které záchranáři převezli s lehkými zraněními do nemocnice. Podle policistů se jedná o úmyslný čin. Zároveň na tiskové konferenci odhalili, že už před výbuchem byli kriminalisté na cestě k vozu, které bylo nahlášeno jako podezřelé.



Na místo byla povolána také speciální jednotka, která se zaměřuje na výbušniny a pyrotechniku. Před jejím příjezdem však vůz vybuchl. "Měl jsem pocit, jako by to byla bomba. Tak velké to bylo,“ popsal explozi jeden z místních obyvatel.



Policisté však žádné další podrobnosti o pachateli, nebo motivu zatím nesdělili.