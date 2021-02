ANO by nevyhrálo volby, na čele je koalice Pirátů a STAN

Hnutí ANO by v současné chvíli nevyhrálo volby, porazila by jej koalice Pirátů a STAN. Vyplývá to z lednového průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi.

Koalice Pirátů a STAN by podle lednového průzkumu získala 29,5 procenta, přičemž hnutí ANO by utržilo pouze 26,5 procenta. Následovala by koalice SPOLU (ODS, TOP09, KDU-ČSL), která by získala 19,5 procenta.

Do Sněmovny by se dostalo také SPD s 10,5 procenty a KSČM se ziskem pěti procent. Naopak pětiprocentní hranici pro vstup do dolní komory by nepřekonala ČSSD.

V případě, že by strany kandidovaly samostatně, tak první místo drží stále hnutí ANO, kterému model přisuzuje 26 procent. Na druhém místě by skončili Piráti s 21 procenty. Třetí místo by připadlo ODS i SPD, jenž mají shodně 10,5 procent.

KSČM, KDU-ČSL a TOP 09 se podle Kantaru pohybují kolem pětiprocentní hranice. ČSSD i v tomto případě ztratila voliče a získala by pouhého 3,5 procenta.