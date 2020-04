Ať přijedou v létě Češi, modlí se Chorvaté. Jednají o tom premiéři

Podaří se českým cestovním kancelářím prosadit myšlenku na koridor do Chorvatska, který by čeští turisté mohli využívat? O této možnosti v pátek jednali premiéři Česka a Chorvatska Andrej Babiš a Andrej Plenković. Chorvatský cestovní ruch k českým turistům hledí jako ke spáse.

"Vzhledem k excelentním vztahům mezi Chorvatskem a Českou republikou jsem mluvil se svým českým kolegou Andrejem Babišem a dohodli jsme se, že ministři Gari Cappelli (chorvatský ministr turismu) a Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj ČR) mají navrhnout přijatelný model, který umožní příjezd českých turistů do Chorvatska v letošní sezoně," napsal chorvatský premiér Plenković na twitteru.

Premiér Babiš ve čtvrtek vyzval v Televizních novinách, aby se pozornost soustředila na Českou republiku a uvolňování opatření v tuzemsku. Připustil ale, že země, kde je dobrá epidemiologická situace, budou mít u uvolňování cestování výhodu. To je třeba případ Chorvatska, Slovenska, Řecka či Spojených arabských emirátů.

V Chorvatsku za uplynulých 24 hodin přibylo jen 23 nakažených. Celkem země v pátek odpoledne evidovala 1 814 případů, nejvíce v Záhřebu, na druhém místě je pak Split. Chorvati zaznamenali aktivitu českých cestovních kanceláří, které chtějí vytyčit koridor pro cesty do Chorvatska.

K českým turistům teď Chorvaté hledí jako k těm, kteří zachrání letošní turistickou sezonu. A Češi jsou teď co do turistického ruchu téma číslo jedna.

Po prohlášení ředitele Institutu veřejného zdraví Krunoslava Capaka to ale vypadalo, že Chorvatsko o české turisty nebude stát.

Podle webu Dnevnik.hr totiž Capak řekl, že Chorvatsko nepřijme turisty ze žádné země, kde je nákaza rozšířenější než v Chorvatsku. Skeptický byl i vůči myšlence cestovních kanceláří, že by turisté mohli mít třeba před cestou negativní test na koronavirus. Podle něj by byla jediná záruka dát po příjezdu turisty na 14 dní do karantény.

K otázce dovolené v Chorvatsku či jinde u moře jsou zdrženliví i čeští ministři. Předseda Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že rozhodnutí otevřít hranice pro cestování bude muset předcházet analýza tvrdých epidemiologických dat. Podobně se vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nejasnosti panují i okolo silničního koridoru, který by mohli využít ti, kteří chtějí jet do Chorvatska vlastním autem. Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ve čtvrtek v Televizních novinách zmínil trasu přes Slovensko, Maďarsko a Slovinsko, vynechávající tedy epidemií hůře zasažené Rakousko, přes nějž ale cesta do Chorvatska kratší. Musel by se vyřešit i režim, který by při cestě panoval, tedy třeba to, jestli by turisté mohli při transitu jiným státem zastavit.





Podívejte se na reportáž TV Nova o možném cestování do Chorvatska: