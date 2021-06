Pětinu dětí trápí atopický ekzém. Češti vědci vyvíjejí převratnou léčbu

Jarní a letní období jsou utrpením pro alergiky. Alergické reakce se nejčastěji projevují potížemi s dýcháním nebo atopickým ekzémem. Ten postihuje až pětinu dětí ve věku do šesti let a nevyhýbá se ani dospělým. Akademie věd se nyní zabývá řešením, jak se atopického ekzému zbavit jednou provždy.

Nepříjemné svědění, které většinou postihuje děti, někdy i dospělé. To je atopický ekzém. Jde o alergickou reakci, kterou zatím nelze úplně vyléčit. Akademie věd proto přichází s výzkumem, který by mohl v budoucnu nabídnout pilulku, která by ekzém trvale odstranila.

Co to je atopický ekzém a jak ho poznat?

Atopický ekzém je dlouhodobé nebo opakující se kožní onemocnění, které postihuje především kojence, děti a mladistvé. Méně často příznaky přecházejí do dospělosti nebo se až v dospělosti poprvé objeví. Jde o svědivé vyrážky, které se nejčastěji objevují v podkolení, na tříslech, krku, pažích a stehnech. Ekzém se projevuje otokem, svěděním, mokváním, suchou kůží a svrběním.

Vývoj možného léku

Vznik ekzémů a kožních problémů je úzce spojen se střevní mikrobiotou. Pokud člověku některá bakterie chybí, nebo naopak přebývá, nastává problém. Akademie věd si vzala tento problém na starost a snaží se vyvinout pilulku, která by byla převratem v léčbě ekzémů.

Výzkum se bude zabývat bakteriemi u dětí, které trpí atopickým ekzémem. "Od spolupracující Fakultní nemocnice v Motole dostaneme vzorky stolice od dětí trpících atopickou dermatitidou a potravinovou alergií a zároveň stěry z postižené kůže. Bezmikrobní myši osadíme mikroorganismy obsaženými ve vzorcích a budeme sledovat, zda a jakým směrem se střevní a kožní mikrobiota pacientů a zdravých dětí podílí na rozvoji alergického onemocnění v myším experimentálním modelu," vysvětluje Dagmar Šrůtková z genotobiologické laboratoře Akademie věd.

Jak postupovat při atopickém ekzému?

Kdy bude k dispozici převratný lék na atopické ekzémy, zatím není jasné. Děti i dospělí by při výskytu vyrážky měli navštívit kožního lékaře. Ten pacientovi doporučí léky na míru, které sice ekzém trvale nevyléčí, ale způsobí jeho zmírnění. Pacient by kromě návštěvy lékaře měl dbát na správnou životosprávu a správně se starat o pokožku.





