Babiš: Naočkujeme 100 tisíc lidí za den. Kraje varují před nedostatkem vakcín

Pokud by se dvacet pracovních dní očkovalo 100 tisíc lidí denně a o víkendech polovina, pak by se během dubna vyočkovalo 2,5 milionu dávek vakcín.



"Hlavní náš cíl je, abychom k 1. dubnu měli prázdné mrazáky a aby bylo naočkováno, abychom mohli 6. dubna v úterý naběhnout na kapacitu 100 tisíc naočkovaných denně," prohlásil Andrej Babiš (ANO).



"V průběhu tohoto týdne se očkování zvyšuje nad hodnotu 40 tisíc denně a bude to takto pokračovat. Následně, jak bude docházet k dalšímu zvýšení, budeme schopni proočkovat 100 tisíc lidí denně v průběhu dubna, to je záměr, který je realizovatelný a stane se," prohlásil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



"My jsme připraveni očkovat úplně bez problému 10 tisíc lidí za den, kapacity máme postavené i vyšší. Je otázkou, jestli budeme mít tolik vakcín. Zatím to, co se ukazuje v prognózách, tak podle mě to na duben prostě nevychází. Budu jenom rád, když je pan premiér sežene," řekl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).



"My máme problém hlavně s tím, že ty vakcíny nechodí tak, jak nám jsou původně nahlášené," vyjasnila hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová (ODS).

"Já jsem obezřetný k jakýmkoli nepotvrzeným dodávkám vakcín, už nás čas naučil to, že není dobré se na ně úplně spoléhat. Z naší strany tam musí být nějaká míra improvizace," zhodnotil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN).



Objednaných je podle ministra Blatného asi dva miliony dávek vakcín na duben a přes tři miliony dávek v červnu.



Jde o vakcíny od firem Pfizer/Biontech, Moderna a Astra Zeneca. Ta už oznámila, že dodávky pokrátí. Naproti tomu už by měly přicházet i vakcíny od firmy Johnson & Johnson.



"Chápu, že je problém v dodavatelích, ale že by v tom byl nějaký systém, to se říct nedá. Pfizer se dá plánovat, ostatní vakcíny v podstatě vůbec," přiblížil Grolich. Pokud se ale zpozdí další dodávky, plán na 100 tisíc očkovaných denně zřejmě vezme za své.



