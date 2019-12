Babiš se nevzdává: Pravda je na mojí straně, opozice šíří poplašné zprávy

Zpráva auditu oficiálně zveřejněna nebyla, dle neoficiálních zdrojů by ale měla informaci o skutečném střetu zájmů v jednání Andreje Babiše obsahovat. Tomu ale Babiš oponuje. "Není přece normální, aby Brusel vykládal český zákon," komentuje premiér s úsměvem. České právo však musí být v souladu s právem unijním. Evropská komise vyplácí dotace, a tak je logické, že si kontroluje, zda jsou vypláceny řádně. Nelze se tedy tvářit tak, že do toho Evropské unii nic není.



Podle opozice dokonce hrozí, že Česko bude muset vracet již některé vyplacené dotace, mohlo by jít o částku ve výši téměř půl miliardy korun. "Česká republika teď má šedesát dní na to, aby se k tomu vyjádřila. Tahle zpráva rozhodně nemá vliv na český rozpočet a žádné peníze se vracet nebudou," uvedl premiér Babiš v Televizních novinách hned po svém návratu do České republiky.

Většina lídrů parlamentních stran chce co nejrychlejší zveřejnění auditu Evropské komise. Předseda pirátů Ivan Bartoš kvůli informacím o závěrech auditu svolal téměř všechny předsedy parlamentních stran na zítřejší schůzku. Podle informací televize Nova přijali pozvání všichni předsedové stran kromě SPD, KSČM a ČSSD, hnutí ANO nebylo pozváno. Jaké jsou reakce politiků na auditní zprávu Evropské komise? Podívejte se v následující reportáži.



Objevily se i obavy, zda nebude ze strany Evropské unie zastaveno vyplácení dotací do České republiky v následujících letech. "Není pro to jediný důvod," domnívá se Andrej Babiš. Zprávu o auditu nevnímá navíc jako závaznou. "Tahle auditorská zpráva není závazná pro Evropskou komisi, to není její rozhodnutí, to je zpráva auditorů. A Evropská komise na základě vyjádření České republiky zváží, jestli tu zprávu bude akceptovat nebo nebude," prohlásil.



Ze strany opozice jde podle něj jen o poplašné zprávy, které se nezakládají na pravdě. Připomněl navíc, že právě kvůli opozici Česká republika v minulosti Česko vrátilo třicet miliard korun, které zaplatili daňoví poplatníci. "V tomto případě jsem přesvědčen, že Česká republika nic vracet nebude, protože tady ke střetu zájmů nedošlo. Jsem přesvědčen, že Česká republika tento spor vyhraje," doplnil.

Andrej Babiš se zprvu domníval, že znění auditní zprávy ještě není finální. Eric Mamer, mluvčí Evropská komise, její konečnost ale dnes znovu potvrdil. "Skutečně jde o finální zprávu. Nejdříve musíme zaslat český překlad zprávy, poté budou mít české úřady dva měsíce na to, aby zaslaly zprávu, jak plní obsažená doporučení," doplnil k následujícímu postupu. Jaké úkoly nyní české Ministerstvo pro místní rozvoj čekají, se podívejte v následující reportáži.



Babiš sám dokument o závěrech auditu k dispozici nemá a ani mít nebude. Očekává se, že k jeho obsahu se blíže vyjádří ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová během zítřejší tiskové konference.