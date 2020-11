Bavorsko zruší vyjímku! Lidé z Česka budou muset na minimálně 5 dnů do karantény

Od 25. září, kdy Německo zařadilo Česko mezi rizikové oblasti, se mohlo do Bavorska cestovat s negativním testem na koronavirus, to ovšem končí. Povinná bude 10denní karanténa, kterou bude možné po 5dnech ukončit negativním testem na koronavirus.

Výjimku na cestu do Bavorska s negativním testem má tranzitní a mezinárodní doprava, malý příhraniční styk, návštěva nejbližší rodiny či střídavá péče o dítě. Pravidla pro pendlery však zůstavají stejná, a to povinné testování. Dnes to oznámilo české ministerstvo zahraničních věcí na svém twitteru.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček dnes také jednal se svým protějškem formou videokonference. Ministři řešili vzájemnou spolupráci obou zemí v souvistlosti s pandemií. Český ministr také poděkoval za pomoc Německa při dodání 100 plicních ventilátorů, které už tento týden dorazily do Česka.

Oba ministři se také shodli na důležitosti zachování funkčního přeshraničního režimu a koordinaci protipandemických opatření. "Nesmíme se překvapovat. Máme skvělé sousedské vztahy, věříme si a ani pandemie na tom nesmí nic změnit. I v této době je třeba být k sobě upřímní a otevření. I když si občas musíme sdělit nepříjemné zprávy,“ řekl ministr Petříček.