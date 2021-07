Bělorusko pomáhá migrantům do EU, Litva staví plot s ostnatým drátem

Ostnatý drát uprostřed lesa nedaleko městečka na jihu Litvy. Pohraniční stráž zde začala s výstavbou plotu, který má migrantům z Afghánistánu, Sýrie, Íránu a dalších zemí zabránit v překročení hranice Evropské Unie.

Právě tudy prý loni přešla zhruba třetina všech běženců z Běloruska. Na části hranice už plot je, další je monitorována kamerami, které mají co dělat. Proto se litevská vláda rozhodla, že je třeba mít hranici zabezpečenou.

"Situace proběhne následovně. Paralelně k sobě postavíme bariéru z ostnatého drátu a plot. Během výstavby plotu tu bude bariéra z ostnatého drátu a budeme tak mít dvojitou ochranu," uvedla litevská ministryně vnitra Agnė Bilotaiteová.

Bělorusko přestalo běžencům v přechodu hranice bránit údajně z pomsty za sankce, které Evropská Unie uvrhla na Lukašenkův režim po květnovém vynuceném přistání letadla s opozičním kritikem a unijními občany na letišti v Minsku.

"Je těžké sledovat, jak se běloruský režim mstí a posílá migranty na hranice Litvy a Polska. Ale přitom nedovoluje Bělorusům opustit svou zemi," vyjádřila se šéfka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská.

"Litva dělá vše pro to, aby zabránila vytvoření nových tras pro nelegální imigraci do západní Evropy. Litva není cílovou zemí. Je to tranzitní země, ale tímto způsobem se odřízneme a budeme bránit evropské hranice," vysvětluje postup litvy předseda Výboru pro národní bezpečnost a obranu Laurynas Kasčiūnas.

Předsedové zahraničních výborů parlamentů 11 evropských zemí vydali společné prohlášení, ve kterém mimo jiné požadují společný postup NATO a Evropské komise. K prohlášení se připojila i Česká republika.

"Žádáme společný postup v reakci na pašování migrantů k hranicím Litvy, které organizuje nelegální Lukašenkův režim," napsal na twitteru senátor Pavel Fischer.

Státy v prohlášení také požadují zákaz letů, které migranti využívají. Litevská premiérka už dříve obvinila Bělorusko, že běžencům nabízí zvýhodněné lety do Minsku, odkud jim do Unie pomáhá.